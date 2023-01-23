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Лоскутов Павел Петрович

Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

С 01.01.1918 по 12.01.1918 ст.

Дата смерти

10.08.1919 ст.

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Между 1885 и 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1918 по 12.01.1918 ст.

Отец: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать: Лоскутова (Шустрова) Надежда Ефимовна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ф.203 Оп.780 Д.5028 стр. 276 (дата рождения приблизительная, т.к. утрачена соответствующая страница (левый разворот) в метрической книге и дата вычислена исходя из записи о смерти от 10.08.1919г. - Ф... Показать все
Крещение
С 03.01.1918 по 14.01.1918 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники (предположительно): той же деревни крестьянский сын Косьма Михайлович Рощин и крестьянская девица Евдокия Ефимовна Лоскутова (очевидно, тетя (сестра отца)).
Смерть
10.08.1919 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
возраст: 1год 7мес. причина: от острого желудочно-кишечного катара; в книге записи о смерти (ЦГАМО Ф. 89 Оп. 1 Д. 320 #78 эл.с. 243) ошибочно указана дата 15 сентября (вероятно, фиксировали днём обращ... Показать все
Похороны
12.08.1919 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
Ф.2184 Оп.1 Д.77

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