Лоскутов Павел Петрович
Место рождения
Дата рожденияС 01.01.1918 по 12.01.1918 ст.
Дата смерти10.08.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 01.01.1918 по 12.01.1918 ст.
Ф.203 Оп.780 Д.5028 стр. 276 (дата рождения приблизительная, т.к. утрачена соответствующая страница (левый разворот) в метрической книге и дата вычислена исходя из записи о смерти от 10.08.1919г. - Ф... Показать все
Крещение
С 03.01.1918 по 14.01.1918 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники (предположительно): той же деревни крестьянский сын Косьма Михайлович Рощин и крестьянская девица Евдокия Ефимовна Лоскутова (очевидно, тетя (сестра отца)).
Смерть
10.08.1919 ст.
возраст: 1год 7мес. причина: от острого желудочно-кишечного катара; в книге записи о смерти (ЦГАМО Ф. 89 Оп. 1 Д. 320 #78 эл.с. 243) ошибочно указана дата 15 сентября (вероятно, фиксировали днём обращ... Показать все
Похороны
12.08.1919 ст.
Ф.2184 Оп.1 Д.77