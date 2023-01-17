Лоскутов Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения07.01.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914 ст.
Отец: Лоскутов Пётр Ефимович
Дом Сапожниковой
Крещение
12.01.1914 ст.
ВВЕДЕНСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ В БЫВШЕМ НОВИНСКОМ МОНАСТЫРЕ Восприемники: Московской губ., Подольского уезда, Десенской волости и деревни кр-нин Василий Ильич Ватагин и Московской губ., Серпуховского... Показать все
Имянаречение
?.01.1914 ст.
в честь святого благоверного князя Бориса, празднуется церковью 2 мая
Смерть
Неизвестно