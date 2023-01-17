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Лоскутов Борис Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1914 ст.

Отец: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать: Лоскутова Надежда Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Дом Сапожниковой
Крещение
12.01.1914 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ВВЕДЕНСКАЯ (КАЗАНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ В БЫВШЕМ НОВИНСКОМ МОНАСТЫРЕ Восприемники: Московской губ., Подольского уезда, Десенской волости и деревни кр-нин Василий Ильич Ватагин и Московской губ., Серпуховского... Показать все
Имянаречение
?.01.1914 ст.
в честь святого благоверного князя Бориса, празднуется церковью 2 мая
Смерть
Неизвестно
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