Лоскутова (Лёзина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.03.1915 ст.
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1915 ст.
Отец: Лёзин Иван Егорович
Мать: Лёзина Анна Борисовна
Крещение
01.04.1915 ст.
Восприемники: того же села крестьянин Василий Егорович {фамилия неразборчиво - ? Кабалин} и крестьянская девица Татиана Игнативна {фамилия неразборчиво - ? Марчева}
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лоскутов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Лоскутов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2018
Глотаево, Домодедово, Московская область