Лоскутова (Лёзина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Лёзина) Мария Ивановна

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Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

31.03.1915 ст.

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

С 1888 по 1889 г.р.

Мать

С 1888 по 1889 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Место
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Рождение
31.03.1915 ст.

Отец: Лёзин Иван Егорович

Мать: Лёзина Анна Борисовна

Михайловское, Домодедово, Московская область
Крещение
01.04.1915 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: того же села крестьянин Василий Егорович {фамилия неразборчиво - ? Кабалин} и крестьянская девица Татиана Игнативна {фамилия неразборчиво - ? Марчева}
Рождение ребёнка
1948

Сын: Лоскутов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Николай Петрович

Смерть
2018
Глотаево, Домодедово, Московская область
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