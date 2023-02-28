Лёзина Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛёзина Анна Борисовна

Лёзина Анна Борисовна

avatar

Место рождения

Петрищево, Ступино, Московская область

Дата рождения

С 1888 по 1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрищево, Ступино, Московская область
Бракосочетание
13.06.1907 ст.

Муж: Лёзин Иван Егорович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Поручители: по жениху: крестьяне села Михайловское Василий Иванович Иванов, Тимофей Дмитриевич Лёзин. по невесте: того же села крестьяне Пётр Федотович Чесноков и Иван Борисович Хромов.
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.

Сын: Лёзин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лёзин Иван Егорович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1915 ст.

Дочь: Лоскутова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лёзин Иван Егорович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1918 ст.

Сын: Лёзин Василий Иванович

Отец ребёнка: Лёзин Иван Егорович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1923

Сын: Лёзин Николай Иванович

Отец ребёнка: Лёзин Иван Егорович

Михайловское, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловское, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close