Лёзин Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияС 1888 по 1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1907 ст.
Жена: Лёзина Анна Борисовна
Поручители: по жениху: крестьяне села Михайловское Василий Иванович Иванов, Тимофей Дмитриевич Лёзин. по невесте: того же села крестьяне Пётр Федотович Чесноков и Иван Борисович Хромов.
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.
Сын: Лёзин Иван Иванович
Мать ребёнка: Лёзина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
31.03.1915 ст.
Дочь: Лоскутова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лёзина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1918 ст.
Мать ребёнка: Лёзина Анна Борисовна
Рождение ребёнка
23.11.1923
Мать ребёнка: Лёзина Анна Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно