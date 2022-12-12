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Лоскутов Ефим Андреевич

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

15.10.1851 ст.

Дата смерти

21.11.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1851 ст.

Отец: Лоскутов Андрей Никитович

Мать: Мавра Ивановна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1882 ст.

Сын: Лоскутов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.

Сын: Лоскутов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.

Дочь: Лоскутова Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Фёдоровна

Смерть
21.11.1913 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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