Лоскутов Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1851 ст.
Дата смерти21.11.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1851 ст.
Отец: Лоскутов Андрей Никитович
Мать: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1882 ст.
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.
Дочь: Лоскутова Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Ирина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Фёдоровна
Смерть
21.11.1913 ст.