Ирина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1882 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
До 1888 ст.
Сын: Лоскутов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
До 1891 ст.
Дочь: Лоскутова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.
Дочь: Лоскутова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно