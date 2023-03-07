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Ирина Фёдоровна

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Место рождения

Сумароково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сумароково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
12.05.1882 ст.

Сын: Лоскутов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
До 1888 ст.

Сын: Лоскутов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
До 1891 ст.

Дочь: Лоскутова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1894 ст.

Сын: Лоскутов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.

Дочь: Лоскутова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Лоскутов Ефим Андреевич

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Ефим Андреевич

Смерть
Неизвестно
Глотаево, Домодедово, Московская область
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