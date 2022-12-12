Лялинский Герасим Николаевич
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Лялинский Николай Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.
Дочь: Яблочкина Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.
Сын: Лялинский Константин Герасимович
Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Дочь: Озёрова Елена Герасимовна
Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.
Сын: Лялинский Федор Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.
Дочь: Лялинская Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Росто... Показать все
Бракосочетание
09.11.1911 ст.
Женились: Ростокинской волости, села Дегунина, крестьянин Герасим Николаевич Лялинский 41-го года, православного вероисповедания, вторым браком. Всехсвятской волости, сельца Никольского, крестьянка ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Лялинская Надежда Герасимовна
Мать ребёнка: Лялинская Александра Владимировна
17.09.1914 родилась Надежда у крестьянина Герасима Николаева Лялинского и законной жены его Александры Владимировой. Крещена 21.09.1914 (в честь святой Надежды, празднуемой церковью 17 сентября). Крес... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1916 ст.
Сын: Лялинский Владимир Герасимович
Мать ребёнка: Лялинская Александра Владимировна
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921