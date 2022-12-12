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Лялинский Герасим Николаевич

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Лялинский Николай Павлович

Мать: не указана

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.

Дочь: Яблочкина Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.

Сын: Лялинский Константин Герасимович

Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.

Дочь: Озёрова Елена Герасимовна

Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.

Сын: Лялинский Федор Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.

Дочь: Лялинская Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Лялинская Анастасия Ивановна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Росто... Показать все
Бракосочетание
09.11.1911 ст.

Жена: Лялинская Александра Владимировна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Женились: Ростокинской волости, села Дегунина, крестьянин Герасим Николаевич Лялинский 41-го года, православного вероисповедания, вторым браком. Всехсвятской волости, сельца Никольского, крестьянка ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Лялинская Надежда Герасимовна

Мать ребёнка: Лялинская Александра Владимировна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
17.09.1914 родилась Надежда у крестьянина Герасима Николаева Лялинского и законной жены его Александры Владимировой. Крещена 21.09.1914 (в честь святой Надежды, празднуемой церковью 17 сентября). Крес... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1916 ст.

Сын: Лялинский Владимир Герасимович

Мать ребёнка: Лялинская Александра Владимировна

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялинская Анастасия Ивановна

Смерть
1921
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
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