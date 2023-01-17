село Дегунино, село Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Дегунино

Ростокинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
365Дегунино, с. каз.при колодцах.9867223273Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Ростокинская волость
108. Дегунино, село бывшее государственное, дворов 76, жителей 169, церковь православная, 2 лавки, 2 слесарн. зав., токарн. зав., шерстобитн. зав., кирпичный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Ростокинская волость
Село Дегунино99Николаевская железная дорога, платформа Ховрино. 1111
Село Дегунино98Николаевская железная дорога, станция Ховрино. 2Кирпичный завод Бр. И. и А. Кощлинов, химический завод Торгового Дома Лепешкина и при нем больница.
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