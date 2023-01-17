Дегунино
Ростокинская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
365Дегунино, с. каз.при колодцах.9867223273Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
108. Дегунино, село бывшее государственное, дворов 76, жителей 169, церковь православная, 2 лавки, 2 слесарн. зав., токарн. зав., шерстобитн. зав., кирпичный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Дегунино99Николаевская железная дорога, платформа Ховрино. 1111
Село Дегунино98Николаевская железная дорога, станция Ховрино. 2—Кирпичный завод Бр. И. и А. Кощлинов, химический завод Торгового Дома Лепешкина и при нем больница.