Лялинская Надежда Герасимовна
Место рождения
Дата рождения17.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
17.09.1914
17.09.1914 родилась Надежда у крестьянина Герасима Николаева Лялинского и законной жены его Александры Владимировой. Крещена 21.09.1914 (в честь святой Надежды, празднуемой церковью 17 сентября). Крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
Со слов Зои Алексеевны Лялинской, умерла в детстве.