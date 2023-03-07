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Лялинская Надежда Герасимовна

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

17.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1914

Отец: Лялинский Герасим Николаевич

Мать: Лялинская Александра Владимировна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
17.09.1914 родилась Надежда у крестьянина Герасима Николаева Лялинского и законной жены его Александры Владимировой. Крещена 21.09.1914 (в честь святой Надежды, празднуемой церковью 17 сентября). Крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Со слов Зои Алексеевны Лялинской, умерла в детстве.
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