Лялинская (Слюсарева) Александра Владимировна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
В записи о браке указано, что Александра из Всехсвятской волости, сельца Никольского
Бракосочетание
09.11.1911 ст.
Женились: Ростокинской волости, села Дегунина, крестьянин Герасим Николаевич Лялинский 41-го года, православного вероисповедания, вторым браком. Всехсвятской волости, сельца Никольского, крестьянка ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Лялинская Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
17.09.1914 родилась Надежда у крестьянина Герасима Николаева Лялинского и законной жены его Александры Владимировой. Крещена 21.09.1914 (в честь святой Надежды, празднуемой церковью 17 сентября). Крес... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1916 ст.
Сын: Лялинский Владимир Герасимович
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно