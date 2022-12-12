Лялинская (Слюсарева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялинская (Слюсарева) Александра Владимировна

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Место рождения

Никульское, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никульское, Коломенский, Московская область
В записи о браке указано, что Александра из Всехсвятской волости, сельца Никольского
Бракосочетание
09.11.1911 ст.

Муж: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Женились: Ростокинской волости, села Дегунина, крестьянин Герасим Николаевич Лялинский 41-го года, православного вероисповедания, вторым браком. Всехсвятской волости, сельца Никольского, крестьянка ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Лялинская Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
17.09.1914 родилась Надежда у крестьянина Герасима Николаева Лялинского и законной жены его Александры Владимировой. Крещена 21.09.1914 (в честь святой Надежды, празднуемой церковью 17 сентября). Крес... Показать все
Рождение ребёнка
20.09.1916 ст.

Сын: Лялинский Владимир Герасимович

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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