Лялинский Владимир Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1916 ст.
Дата смерти14.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
14.05.1978