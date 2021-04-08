Лялинский Владимир Герасимович 20.09.1916 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Лялинский Владимир Герасимович

Автор
ИБ
Бажанова И.

мужской, родился 20.09.1916 ст.

умер 14.05.1978

Мать
Лялинская (Слюсарева) Александра Владимировна1890 ст. г.р.
Отец
Лялинский Герасим Николаевич1870 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916 ст.

Отец: Лялинский Герасим Николаевич

Мать: Лялинская (Слюсарева) Александра Владимировна

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской волости, села Дегунино крестьянин Герасим Николаев Лялинский и законная жена его Александра Владимирова, оба православного вероисповедания. Крестные: потомственный почетный гражданин Иннокентий Иванов Знаменский и Ростокинской волости, села Дегунино крестьянская девица Елена Герасимова Лялинская.

Смерть
14.05.1978

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