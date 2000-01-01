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Лялинский Владимир Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1916 ст.

Дата смерти

14.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1916 ст.

Отец: Лялинский Герасим Николаевич

Мать: Лялинская Александра Владимировна

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
14.05.1978
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