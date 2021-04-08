Лялинский Владимир Герасимович
мужской, родился 20.09.1916 ст.
умер 14.05.1978
МатьЛялинская (Слюсарева) Александра Владимировна1890 ст. г.р.
ОтецЛялинский Герасим Николаевич1870 ст. г.р.
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Место
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Рождение
20.09.1916 ст.
Смерть
14.05.1978
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 71, стр 7): родился 20 сентября 1916, крещен 23 сентября 1916. Родители: Ростокинской волости, села Дегунино крестьянин Герасим Николаев Лялинский и законная жена его Александра Владимирова, оба православного вероисповедания. Крестные: потомственный почетный гражданин Иннокентий Иванов Знаменский и Ростокинской волости, села Дегунино крестьянская девица Елена Герасимова Лялинская.