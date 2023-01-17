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Лялинская Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Лялинский Василий Николаевич

Отец ребёнка: Лялинский Николай Павлович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
В записи о браке указано, что в 1888 году был 21 год
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Сын: Лялинский Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Лялинский Николай Павлович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 40): Иоанн родился 01.01.1873 года, крещен 03.01.1873 года. Родители: Росто... Показать все
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.

Сын: Лялинский Павел Николаевич

Отец ребёнка: Лялинский Николай Павлович

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялинский Николай Павлович

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