Лялинская Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Лялинский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Лялинский Николай Павлович
В записи о браке указано, что в 1888 году был 21 год
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Сын: Лялинский Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Лялинский Николай Павлович
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 40): Иоанн родился 01.01.1873 года, крещен 03.01.1873 года. Родители: Росто... Показать все
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.
Сын: Лялинский Павел Николаевич
Отец ребёнка: Лялинский Николай Павлович
Известно из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно