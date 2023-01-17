Лялинский Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смерти24.12.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Лялинский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Лялинская Параскева Иванова
В записи о браке указано, что в 1888 году был 21 год
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Лялинский Герасим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.
Сын: Лялинский Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Лялинская Параскева Иванова
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 40): Иоанн родился 01.01.1873 года, крещен 03.01.1873 года. Родители: Росто... Показать все
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.
Сын: Лялинский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Лялинская Параскева Иванова
Известно из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1905 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 194): Николай Павлович умер 24.12.1905 от воспаления легких в возрасте 67 лет