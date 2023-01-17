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Лялинский Николай Павлович

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

24.12.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Лялинский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Лялинская Параскева Иванова

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
В записи о браке указано, что в 1888 году был 21 год
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Лялинский Герасим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1873 ст.

Сын: Лялинский Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Лялинская Параскева Иванова

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 203, опись 780, дело 1201, стр 40): Иоанн родился 01.01.1873 года, крещен 03.01.1873 года. Родители: Росто... Показать все
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.

Сын: Лялинский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Лялинская Параскева Иванова

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Известно из записи о смерти
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялинская Параскева Иванова

Смерть
24.12.1905 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 194): Николай Павлович умер 24.12.1905 от воспаления легких в возрасте 67 лет
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