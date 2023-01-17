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Лялинская Анна Герасимовна

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

19.11.1907 ст.

Дата смерти

12.08.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1907 ст.

Отец: Лялинский Герасим Николаевич

Мать: Лялинская Анастасия Ивановна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Росто... Показать все
Смерть
12.08.1908 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 435): Анна умерла 12.08.1908 от простуды в возрасте 9 месяцев.
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