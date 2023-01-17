Лялинская Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения19.11.1907 ст.
Дата смерти12.08.1908 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1907 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Росто... Показать все
Смерть
12.08.1908 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 435): Анна умерла 12.08.1908 от простуды в возрасте 9 месяцев.