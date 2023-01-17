Озёрова (Лялинская) Елена Герасимовна
Место рождения
Дата рождения26.05.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно