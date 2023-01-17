Озёрова (Лялинская) Елена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озёрова (Лялинская) Елена Герасимовна

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

26.05.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1902 ст.

Отец: Лялинский Герасим Николаевич

Мать: Лялинская Анастасия Ивановна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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