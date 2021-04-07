Лялинская Анастасия Ивановна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Лялинская Анастасия Ивановна

Автор
ИБ
Бажанова И.

женский, родилась 1871

умерла 05.02.1911 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Супруги
Лялинский Герасим Николаевич1870 ст. г.р.
Дети
Яблочкина (Лялинская) Мария Герасимовна25.01.1897 ст. г.р.
Лялинский Константин Герасимович20.05.1900 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялинский Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.

Дочь: Яблочкина (Лялинская) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.

Сын: Лялинский Константин Герасимович

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.

Дочь: Озёрова (Лялинская) Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской волости, села Дегунино крестьянин Герасим Николаев Лялинский и законная жена его Анастасия Иванова, оба православного вероисповедания.

Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.

Сын: Лялинский Федор Герасимович

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.

Дочь: Лялинская Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Ростокинской волости, села Дегунино крестьянин Герасим Николаев Лялинский и законная жена его Анастасия Иванова, оба православного вероисповедания.

Смерть
05.02.1911 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

умерла от тифа

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