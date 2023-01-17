Лялинская Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти05.02.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.
Дочь: Яблочкина Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.
Сын: Лялинский Константин Герасимович
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Дочь: Озёрова Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.
Дочь: Лялинская Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Росто... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1911 ст.
умерла от тифа