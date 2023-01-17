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Лялинская Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

05.02.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.

Дочь: Яблочкина Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.

Сын: Лялинский Константин Герасимович

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.

Дочь: Озёрова Елена Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 11): родилась 26 мая 1902 года, крещена в тот же день. Родители: Ростокинской ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.

Дочь: Лялинская Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 268): родилась 19 ноября 1907 года, крещена на следующий день. Родители: Росто... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялинский Герасим Николаевич

Смерть
05.02.1911 ст.
Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
умерла от тифа
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