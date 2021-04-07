Лялинская Анастасия Ивановна
женский, родилась 1871
умерла 05.02.1911 ст., Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Супруги
Лялинский Герасим Николаевич1870 ст. г.р.
Дети
Яблочкина (Лялинская) Мария Герасимовна25.01.1897 ст. г.р.
Лялинский Константин Герасимович20.05.1900 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1897 ст.
Дочь: Яблочкина (Лялинская) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1900 ст.
Сын: Лялинский Константин Герасимович
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Дочь: Озёрова (Лялинская) Елена Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1905 ст.
Сын: Лялинский Федор Герасимович
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.
Дочь: Лялинская Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Лялинский Герасим Николаевич
Смерть
05.02.1911 ст.