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Лялинский Федор Герасимович

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Место рождения

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

27.02.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1905 ст.

Отец: Лялинский Герасим Николаевич

Мать: не указана

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Никулина Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 20.04.1929

Сын: Лялинский Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1933

Сын: Лялинский Владимир Федорович

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1937

Сын: Лялинский Юрий Федорович

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Алла Федоровна

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Лялинский Валерий Федорович

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1947

Сын: Лялинский Виктор Федорович

Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна

Дегунино, Ростокинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялинская Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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