Лялинский Федор Герасимович
Место рождения
Дата рождения27.02.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1905 ст.
Отец: Лялинский Герасим Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Никулина Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 20.04.1929
Сын: Лялинский Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лялинский Владимир Федорович
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Алла Федоровна
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Лялинский Валерий Федорович
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Лялинский Виктор Федорович
Мать ребёнка: Лялинская Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно