Шихов Онисим Фирстович
Место рождения
Дата рождения17.02.1824
Дата смерти24.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Шихов Фирст Семёнович
Жена: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Дочь: Прасковья Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Дочь: Шихова Ксения Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Дочь: Шихова Мария Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Жена: Шихова Евдокия Пахомьева
Дочь: Шихова Евфимия Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева
Дочь: Евфимия Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Дочь: Евфрасинья Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева
Дочь: Ефросиния Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Дочь: Шихова Акилина Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева
Дочь: Акулина Онисимовна
Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева
Жена: Шихова Зинаида Семёнова