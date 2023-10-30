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Шихов Онисим Фирстович

Место рождения

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.02.1824

Дата смерти

24.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1824

Отец: Шихов Фирст Семёнович

Мать: Шихова Мария Александровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.02.1842

Жена: Шихова Анисия Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шихов Аукион Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
12.03.1844

Сын: Шихов Яков Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шихов Иоан Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шихов Алексей Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1849

Дочь: Прасковья Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1851

Дочь: Шихова Ксения Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1852

Дочь: Шихова Мария Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.04.1852

Жена: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
2 брак, вдова Лариона Алексеевича Лобастова, Спаский приход, п. Боркова
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Шихова Евфимия Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евфимия Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
16.04.1857

Сын: Шихов Борис Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шихов Борис Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
04.08.1858

Сын: Шихов Максим Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шихов Максим Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Евфрасинья Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефросиния Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
10.06.1862

Дочь: Шихова Акилина Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акулина Онисимовна

Мать ребёнка: Шихова Анисия Семёнова

Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Шихов Ананий Онисимович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Пахомьева

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Зинаида Семёнова

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.03.1895
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
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