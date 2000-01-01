Шихова Мария Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Мария Онисимовна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

24.03.1852

Дата смерти

18.04.1852

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1852

Отец: Шихов Онисим Фирстович

Мать: Шихова Анисия Семёнова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
18.04.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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