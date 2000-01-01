Шихова Мария Онисимовна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения24.03.1852
Дата смерти18.04.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1852
Отец: Шихов Онисим Фирстович
Мать: Шихова Анисия Семёнова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
18.04.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)