Шихова (Кокорина) Анисия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кокорина) Анисия Семёнова

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Место рождения

п. Дресвище

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

06.04.1852

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Кокорин Семён Павлович

Мать: не указана

п. Дресвище
Бракосочетание
18.02.1842

Муж: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шихов Аукион Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Рождение ребёнка
12.03.1844

Сын: Шихов Яков Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Шихов Иоан Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шихов Алексей Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.10.1849

Дочь: Прасковья Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.01.1851

Дочь: Шихова Ксения Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.03.1852

Дочь: Шихова Мария Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евфимия Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шихов Борис Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шихов Максим Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Ефросиния Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Акулина Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
06.04.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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