Шихова (Кокорина) Анисия Семёнова
Место рожденияп. Дресвище
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти06.04.1852
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Кокорин Семён Павлович
Мать: не указана
п. Дресвище
Бракосочетание
18.02.1842
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Рождение ребёнка
12.03.1844
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.10.1849
Дочь: Прасковья Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.01.1851
Дочь: Шихова Ксения Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.03.1852
Дочь: Шихова Мария Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евфимия Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Ефросиния Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Акулина Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
06.04.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)