Шихова Ксения Онисимовна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения16.01.1851
Дата смерти15.06.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1851
Отец: Шихов Онисим Фирстович
Мать: Шихова Анисия Семёнова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
15.06.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)