Шихова (?) Евдокия Пахомьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
2 брак, вдова Лариона Алексеевича Лобастова, Спаский приход, п. Боркова
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Шихова Евфимия Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.04.1857
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.08.1858
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
18.06.1860
Дочь: Евфрасинья Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.06.1862
Дочь: Шихова Акилина Онисимовна
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.09.1865
Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
1875