Шихова (?) Евдокия Пахомьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Евдокия Пахомьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1852

Муж: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
2 брак, вдова Лариона Алексеевича Лобастова, Спаский приход, п. Боркова
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Шихова Евфимия Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.04.1857

Сын: Шихов Борис Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
04.08.1858

Сын: Шихов Максим Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
18.06.1860

Дочь: Евфрасинья Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.06.1862

Дочь: Шихова Акилина Онисимовна

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.09.1865

Сын: Шихов Ананий Онисимович

Отец ребёнка: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
1875
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