(Шихова) Евфрасинья Онисимовна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения18.06.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1860
Отец: Шихов Онисим Фирстович
Мать: Шихова Евдокия Пахомьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
28.10.1885
Муж: Шихов Иосиф Гуриев
2 брак
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно