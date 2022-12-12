(Шихова) Евфрасинья Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шихова) Евфрасинья Онисимовна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

18.06.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1860

Отец: Шихов Онисим Фирстович

Мать: Шихова Евдокия Пахомьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
28.10.1885

Муж: Шихов Иосиф Гуриев

2 брак
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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