Шихова Евфимия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Евфимия Онисимовна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

06.07.1855

Дата смерти

02.12.1855

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1855

Отец: Шихов Онисим Фирстович

Мать: Шихова Евдокия Пахомьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
02.12.1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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