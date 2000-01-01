Шихова Евфимия Онисимовна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения06.07.1855
Дата смерти02.12.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1855
Отец: Шихов Онисим Фирстович
Мать: Шихова Евдокия Пахомьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
02.12.1855
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)