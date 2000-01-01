Шихов Борис Онисимович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения16.04.1857
Дата смерти27.07.1857
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1857
Отец: Шихов Онисим Фирстович
Мать: Шихова Евдокия Пахомьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
27.07.1857
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)