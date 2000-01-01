Шихов Борис Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Борис Онисимович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

16.04.1857

Дата смерти

27.07.1857

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1857

Отец: Шихов Онисим Фирстович

Мать: Шихова Евдокия Пахомьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
27.07.1857
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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