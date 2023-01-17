Шихова (?) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти05.12.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Фирстовна
Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафея Фирстовна
Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович
Рождение ребёнка
17.02.1824
Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Клабукова Параскева Фирстовна
Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
05.12.1857
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)