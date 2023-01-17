Шихова (?) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

05.12.1857

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Фирстовна

Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафея Фирстовна

Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович

Рождение ребёнка
17.02.1824

Сын: Шихов Онисим Фирстович

Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Клабукова Параскева Фирстовна

Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шихов Климент Фирстович

Отец ребёнка: Шихов Фирст Семёнович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Фирст Семёнович

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
05.12.1857
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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