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Шихов Климент Фирстович

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Место рождения

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

15.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Шихов Фирст Семёнович

Мать: Шихова Мария Александровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1852

Жена: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1854

Дочь: Евдокия Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1855

Дочь: Кормшикова Пелагея Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1857

Дочь: Шихова Дарья Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1859

Дочь: Шихова Марфа Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1862

Дочь: Дарья Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1865

Дочь: Шихова Мария Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.

Дочь: Мария Климентовна

Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.11.1895
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
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