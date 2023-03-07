Шихов Климент Фирстович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти15.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Шихов Фирст Семёнович
Бракосочетание
20.01.1852
Рождение ребёнка
14.02.1854
Дочь: Евдокия Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.09.1855
Дочь: Кормшикова Пелагея Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.02.1857
Дочь: Шихова Дарья Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.06.1859
Дочь: Шихова Марфа Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.03.1862
Дочь: Дарья Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.07.1865
Дочь: Шихова Мария Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.
Дочь: Мария Климентовна
Мать ребёнка: Шихова Александра Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.11.1895