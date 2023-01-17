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Шихова Александра Фёдоровна

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1832

Дата смерти

12.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шихов Фёдор Сидорович

Мать: не указана

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
14.02.1854

Дочь: Евдокия Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.09.1855

Дочь: Кормшикова Пелагея Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.02.1857

Дочь: Шихова Дарья Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.06.1859

Дочь: Шихова Марфа Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
17.03.1862

Дочь: Дарья Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.07.1865

Дочь: Шихова Мария Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.

Дочь: Мария Климентовна

Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович

Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
12.05.1900
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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