Шихова Александра Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти12.05.1900
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шихов Фёдор Сидорович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1852
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
14.02.1854
Дочь: Евдокия Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.09.1855
Дочь: Кормшикова Пелагея Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
09.02.1857
Дочь: Шихова Дарья Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.06.1859
Дочь: Шихова Марфа Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
17.03.1862
Дочь: Дарья Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.07.1865
Дочь: Шихова Мария Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.
Дочь: Мария Климентовна
Отец ребёнка: Шихов Климент Фирстович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
12.05.1900
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)