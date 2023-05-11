Кормшикова (Шихова) Пелагея Климентовна
Место рождения
Дата рождения24.09.1855
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1855
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених поч. Николы Быстрицкого первый брак 20 лет невеста 17 лет поручители крест. пос. Николы Быстрицкого Иван Григорьев, Никита Матфеев, Яков и Павел Михайлова К... Показать все
Смерть
После 1874