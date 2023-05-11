Кормшикова (Шихова) Пелагея Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшикова (Шихова) Пелагея Климентовна

Место рождения

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.09.1855

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1855

Отец: Шихов Климент Фирстович

Мать: Шихова Александра Фёдоровна

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Муж: Кормшиков Дмитрий Евсегниев

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених поч. Николы Быстрицкого первый брак 20 лет невеста 17 лет поручители крест. пос. Николы Быстрицкого Иван Григорьев, Никита Матфеев, Яков и Павел Михайлова К... Показать все
Смерть
После 1874
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