Кормшиков Дмитрий Евсегниев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормшиков Дмитрий Евсегниев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1874 ст.

Жена: Кормшикова Пелагея Климентовна

1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених поч. Николы Быстрицкого первый брак 20 лет невеста 17 лет поручители крест. пос. Николы Быстрицкого Иван Григорьев, Никита Матфеев, Яков и Павел Михайлова К... Показать все
Смерть
После 1874
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