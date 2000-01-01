Кормшиков Дмитрий Евсегниев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1874 ст.
1874-1875гг. МК Камешницкое (свадьба) жених поч. Николы Быстрицкого первый брак 20 лет невеста 17 лет поручители крест. пос. Николы Быстрицкого Иван Григорьев, Никита Матфеев, Яков и Павел Михайлова К... Показать все
Смерть
После 1874