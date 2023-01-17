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Шихов Фирст Семёнович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

28.04.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Шихов Семён Минеевич

Мать: Шихова Марфа Павловна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Фирстовна

Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафея Фирстовна

Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна

Место жительства
1816
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
17.02.1824

Сын: Шихов Онисим Фирстович

Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Клабукова Параскева Фирстовна

Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шихов Климент Фирстович

Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мария Александровна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
28.04.1865 ст.
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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