Шихов Фирст Семёнович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти28.04.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Шихов Семён Минеевич
Мать: Шихова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Фирстовна
Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафея Фирстовна
Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна
Место жительства
1816
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
17.02.1824
Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Клабукова Параскева Фирстовна
Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Шихова Мария Александровна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
28.04.1865 ст.
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)