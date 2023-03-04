Клабукова (Шихова) Параскева Фирстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клабукова (Шихова) Параскева Фирстовна

Место рождения

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шихов Фирст Семёнович

Мать: Шихова Мария Александровна

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бадеринской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
24.01.1846

Муж: Клабуков Сила Павлович

Бадеринской, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Клабуков Евсегней Силович

Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Клабукова) Елена Силовна

Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Клабукова) Парасковья Силовна

Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Клабукова) Дарья Силовна

Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович

Рождение ребёнка
28.06.1862 ст.

Сын: Клабуков Пётр Силович

Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович

Смерть
После 1862

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