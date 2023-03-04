Клабукова (Шихова) Параскева Фирстовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шихов Фирст Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.01.1846
Рождение ребёнка
1848
Сын: Клабуков Евсегней Силович
Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Клабукова) Елена Силовна
Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Клабукова) Парасковья Силовна
Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Клабукова) Дарья Силовна
Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1862 ст.
Отец ребёнка: Клабуков Сила Павлович
Смерть
После 1862