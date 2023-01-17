Шихова (?) Марфа Павловна
Место рожденияп. Богаевский
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Павел
Мать: не указана
п. Богаевский
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Шихов Наум Семёнович
Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1801
Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Федосия Семёновна
Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Семён Минеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816