Шихова (?) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Марфа Павловна

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Место рождения

п. Богаевский

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Павел

Мать: не указана

п. Богаевский
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шихов Гаврил Семёнович

Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Сын: Шихов Фирст Семёнович

Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Шихов Наум Семёнович

Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Шихов Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шихов Трофим Семёнович

Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Федосия Семёновна

Отец ребёнка: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Семён Минеевич

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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