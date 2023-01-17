Шихов Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Фёдор Семёнович

Шихов Фёдор Семёнович

avatar

Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Шихов Семён Минеевич

Мать: Шихова Марфа Павловна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шихов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Феодора

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Шихов Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Феодора

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
17.04.1834
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шихов Гаврил Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Феодора

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шихов Ларион Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Феодора

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Шихова Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Феодора

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Шихов Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Феодора

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
06.06.1845

Жена: Шихова Васса Степановна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
2 брак, вдова Алексея Кормщикова.
Рождение ребёнка
12.01.1850

Сын: Шихов Ермила Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Васса Степановна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феодора

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close