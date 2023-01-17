Шихов Фёдор Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Шихов Семён Минеевич
Мать: Шихова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Шихова Феодора
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шихов Ефим Фёдорович
Мать ребёнка: Шихова Феодора
Место жительства
17.04.1834
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Шихова Феодора
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Шихова Феодора
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Шихова Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Феодора
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Шихова Феодора
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
06.06.1845
Жена: Шихова Васса Степановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
2 брак, вдова Алексея Кормщикова.
Рождение ребёнка
12.01.1850
Мать ребёнка: Шихова Васса Степановна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Феодора
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)