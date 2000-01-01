Шихова (?) Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (?) Васса Степановна

Шихова (?) Васса Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1845

Муж: Шихов Фёдор Семёнович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
2 брак, вдова Алексея Кормщикова.
Рождение ребёнка
12.01.1850

Сын: Шихов Ермила Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Семёнович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close