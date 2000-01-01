Шихова (?) Васса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1845
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
2 брак, вдова Алексея Кормщикова.
Рождение ребёнка
12.01.1850
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Семёнович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)