Шихова (Шихова) Матрона Фёдоровна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти04.09.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Шихов Фёдор Семёнович
Мать: Шихова Феодора
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
04.09.1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)