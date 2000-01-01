Шихова (Шихова) Матрона Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Шихова) Матрона Фёдоровна

Шихова (Шихова) Матрона Фёдоровна

avatar

Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

04.09.1858

Пол

Женский

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Шихов Фёдор Семёнович

Мать: Шихова Феодора

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
04.09.1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close