Шихов Сергей Фёдорович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Шихов Фёдор Семёнович
Мать: Шихова Феодора
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
06.05.1862
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
05.06.1863
Дочь: Шихова Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Шихова Агрипина Тимофеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мамаева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Шихова Агрипина Тимофеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Шихова Агрипина Тимофеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)