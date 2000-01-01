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Шихов Сергей Фёдорович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Шихов Фёдор Семёнович

Мать: Шихова Феодора

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
06.05.1862

Жена: Шихова Агрипина Тимофеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
05.06.1863

Дочь: Шихова Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Шихова Агрипина Тимофеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мамаева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Шихова Агрипина Тимофеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Шихов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Шихова Агрипина Тимофеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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