Шихова (Кислицына) Агрипина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1862
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
05.06.1863
Дочь: Шихова Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Шихов Сергей Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Мамаева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Шихов Сергей Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Шихов Сергей Фёдорович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)