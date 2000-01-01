Шихова (Кислицына) Агрипина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кислицына) Агрипина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.05.1862

Муж: Шихов Сергей Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
05.06.1863

Дочь: Шихова Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Шихов Сергей Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мамаева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Шихов Сергей Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Шихов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Шихов Сергей Фёдорович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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