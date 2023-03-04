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Мамаева (Шихова) Мария Сергеевна

Место рождения

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

До 1937

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Шихов Сергей Фёдорович

Мать: Шихова (Кислицына) Агрипина Тимофеевна

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Мамаев Иван Андреевич

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Мамаев Семён Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1890

Дочь: (Мамаева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Мамаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: (Мамаева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
?.10.1895

Сын: Мамаев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Мамаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: (Мамаева) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич

При кладбище Поломском, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1937

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