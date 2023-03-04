Мамаева (Шихова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиДо 1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1886
Рождение ребёнка
29.11.1887
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.09.1890
Дочь: (Мамаева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
14.03.1893
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: (Мамаева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
?.10.1895
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1898
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: (Мамаева) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Андреевич
Смерть
До 1937