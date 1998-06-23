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Мамаев Иван Андреевич

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

14.09.1859

Дата смерти

До 1937

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1859

Отец: Мамаев Андрей Фёдорович

Мать: Мамаева Анна Прохорова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
26.01.1886

Жена: Мамаева Мария Сергеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.11.1887

Сын: Мамаев Семён Иванович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.09.1890

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
14.03.1893

Сын: Мамаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
?.10.1895

Сын: Мамаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Мамаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
06.03.1901

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
До 1937
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