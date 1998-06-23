Мамаев Иван Андреевич
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения14.09.1859
Дата смертиДо 1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1859
Отец: Мамаев Андрей Фёдорович
Мать: Мамаева Анна Прохорова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
26.01.1886
Жена: Мамаева Мария Сергеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.11.1887
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
24.09.1890
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
14.03.1893
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
?.10.1895
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
13.09.1898
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Сергеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
До 1937