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Мамаев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1895

Дата смерти

До 1987

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1895

Отец: Мамаев Иван Андреевич

Мать: Мамаева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.1928

Дочь: Маскалева Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
?.08.1930

Сын: Мамаев Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
02.08.1935

Дочь: Калякина Дина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
?.12.1938

Сын: Мамаев Геннадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
?.03.1940

Сын: Мамаев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мамаева Апполинария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Анастасия Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
бурлак
Место жительства
Неизвестно
Заозерицы, Оричи, Киров
Смерть
До 1987
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