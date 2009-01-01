Мамаев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1895
Дата смертиДо 1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1895
Отец: Мамаев Иван Андреевич
Мать: Мамаева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.1928
Дочь: Маскалева Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
?.08.1930
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
02.08.1935
Дочь: Калякина Дина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
?.12.1938
Сын: Мамаев Геннадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
?.03.1940
Сын: Мамаев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мамаева Апполинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мамаева Анастасия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бурлак
Место жительства
Неизвестно
Заозерицы, Оричи, Киров
Смерть
До 1987