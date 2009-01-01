Маскалева (Мамаева) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1928
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1928
Рождение ребёнка
19.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маскалев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маскалев Иван
Место жительства
Неизвестно
Благовещенск
Смерть
2009