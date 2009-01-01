Маскалева (Мамаева) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскалева (Мамаева) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1928

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1928

Отец: Мамаев Дмитрий Иванович

Мать: Мамаева Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
19.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маскалев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маскалев Иван

Место жительства
Неизвестно
Благовещенск
Смерть
2009
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