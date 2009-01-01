Мамаева Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Анастасия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1903

Дата смерти

После 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1928

Дочь: Маскалева Галина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.08.1930

Сын: Мамаев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
02.08.1935

Дочь: Калякина Дина Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.12.1938

Сын: Мамаев Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
?.03.1940

Сын: Мамаев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мамаева Апполинария Дмитриевна

Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Заозерицы, Оричи, Киров
Смерть
После 1990
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