Мамаева Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1903
Дата смертиПосле 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1928
Дочь: Маскалева Галина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1930
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1935
Дочь: Калякина Дина Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.12.1938
Сын: Мамаев Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
?.03.1940
Сын: Мамаев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мамаева Апполинария Дмитриевна
Отец ребёнка: Мамаев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Заозерицы, Оричи, Киров
Смерть
После 1990