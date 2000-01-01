Мамаев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Алексей Иванович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

14.03.1893

Дата смерти

До 1918

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893

Отец: Мамаев Иван Андреевич

Мать: Мамаева Мария Сергеевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
бурлак
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
До 1918
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