Мамаев Алексей Иванович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения14.03.1893
Дата смертиДо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1893
Отец: Мамаев Иван Андреевич
Мать: Мамаева Мария Сергеевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Работа или профессия
Неизвестно
бурлак
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
До 1918