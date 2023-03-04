Мамаева (Головнина) Анна Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Головнина) Анна Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

19.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1852

Сын: Мамаев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1854

Сын: Мамаев Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1856

Сын: Мамаев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1858

Дочь: Мамаева Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1859

Сын: Мамаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1862 ст.

Сын: Мамаев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1865

Сын: Мамаев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.01.1891
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
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