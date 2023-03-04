Мамаева (Головнина) Анна Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти19.01.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1852
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
28.07.1854
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
25.12.1856
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
30.04.1858
Дочь: Мамаева Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.09.1859
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
30.01.1862 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Рождение ребёнка
18.04.1865
Отец ребёнка: Мамаев Андрей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.01.1891