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Мамаев Георгий Андреевич

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

18.04.1865

Дата смерти

19.04.1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1865

Отец: Мамаев Андрей Фёдорович

Мать: Мамаева Анна Прохорова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
19.04.1865
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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