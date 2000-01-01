Мамаев Георгий Андреевич
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения18.04.1865
Дата смерти19.04.1865
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1865
Отец: Мамаев Андрей Фёдорович
Мать: Мамаева Анна Прохорова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
19.04.1865
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)