Мамаева Пелагея Андреевна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения30.04.1858
Дата смерти12.12.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1858
Отец: Мамаев Андрей Фёдорович
Мать: Мамаева Анна Прохорова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
12.12.1863
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)