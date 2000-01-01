Мамаева Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Пелагея Андреевна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

30.04.1858

Дата смерти

12.12.1863

Пол

Женский

Отец

Около 1831 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1858

Отец: Мамаев Андрей Фёдорович

Мать: Мамаева Анна Прохорова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
12.12.1863
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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