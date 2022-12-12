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Шихов Трофим Семёнович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Шихов Семён Минеевич

Мать: Шихова Марфа Павловна

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шихов Нестер Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
17.04.1834
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шихов Фома Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Шихова Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шихов Леонид Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шихов Яков Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анисия Трофимовна

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
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