Шихов Трофим Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Шихов Семён Минеевич
Мать: Шихова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
Место жительства
17.04.1834
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Шихова Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анисия Трофимовна
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858