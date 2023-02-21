Шихов Фома Трофимович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти05.01.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Шихов Трофим Семёнович
Мать: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
20.01.1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.05.1859
Сын: Шихов Никифор Фомин
Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.05.1860
Сын: Шихов Иван Фомин
Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.06.1861
Сын: Шихов Иван Фомин
Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.10.1862
Дочь: Шихова Анастасия Фомина
Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.04.1864
Дочь: Шихова Александра Фомина
Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.08.1865
Сын: Шихов Андриан Фомин
Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
05.01.1888
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)