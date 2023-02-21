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Шихов Фома Трофимович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

05.01.1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Шихов Трофим Семёнович

Мать: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.05.1859

Сын: Шихов Никифор Фомин

Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Шихов Иван Фомин

Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.06.1861

Сын: Шихов Иван Фомин

Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.10.1862

Дочь: Шихова Анастасия Фомина

Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.04.1864

Дочь: Шихова Александра Фомина

Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.08.1865

Сын: Шихов Андриан Фомин

Мать ребёнка: Шихова Параскева Захарова

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
05.01.1888
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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